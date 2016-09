Epfendorf Ökonomiegebäude wird Raub der Flammen

Kreis Rottweil. Als die ersten Einsatzfahrzeuge am Brandort in der Adenauerstraße eintrafen, stand der hintere Teil des Gebäudes bereits in Vollbrand. Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Dach, die Rauchsäule war sogar von Rottweil und Schramberg-Sulgen aus zu sehen.

Das Feuer breitete sich sehr schnell aus; schon nach kurzer Zeit stürzte ein Teil des Daches ein. Da das Gebäude als Viehstall und Futterlager benutzt wird und sich zum Brandzeitpunkt keine Menschen darin befanden, wurde niemand verletzt. Der Feuerwehr gelang es, alle Kühe aus dem brennenden Gebäude herauszuführen und auf einer nahe gelegenen Wiese in Sicherheit zu bringen. Für die Schweine kam jede Hilfe zu spät: Laut Manuel Suhr, Abteilungskommandant der Feuerwehr Oberndorf, sind vermutlich sechs Tiere in den Flammen verendet .

Die Feuerwehr kämpfte mit acht Einsatzfahrzeugen und 68 Mann, darunter Atemschutzträger, gegen die Flammen. Aus allen Epfendorfer Teilorten rückten die Wehrmänner aus, die Oberndorfer waren mit drei Einsatzfahrzeugen, einer Drehleiter und einem Großtanker vor Ort. Auch der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes traf mit mehreren Helfern ein. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Spektakel.