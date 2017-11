Epfendorf "Niemand weiß so richtig, worum es geht"

Epfendorf. Es war eine Mittelanmeldung von 40 000 Euro aus dem Kreis der Harthausener, die am Ratstisch für hitzige Köpfe und fragende Gesichter sorgte. Anlass dazu gab die Bühne der Albblickhalle aus dem Jahr 1996, bei der etliche Teile beschädigt sein sollen. Konkret soll es sich dabei um die Verbindung zwischen Bühne und Beleuchtung handeln. Bis das jedoch klar war, gab es einige Unstimmigkeiten, bei denen Rat Michael Baumann feststellte: "Offensichtlich weiß niemand so richtig, worum es geht und wie es da aussieht".

Gemeinderatsmitglied Holger Berndt erklärte den Sachverhalt. So seien Bühnenteile und Beleuchtung verbunden. Die Leuchten müssten montiert und hochgedreht werden. "Einige der Elemente können nun nicht mehr befestigt werden. Ersatzteile sind kaum zu bekommen, weil der Hersteller pleite gegangen ist", meinte er. Die Halle sei so schlicht nicht mehr nutzbar und die Maßnahme absolut notwendig. Scheinbar seien die Schäden erstmals nach einer Abitursfeier der Oberndorfer Gymnasiasten in der Albblickhalle aufgetreten.

Alternative wird geprüft