Epfendorf Neuer Bürgermeister ist vereidigt

Das Landratsamt Rottweil, in dem er seit 2008 als Geschäftsführer und Projektmanager der LEADER AG Mittlerer Schwarzwald und Oberer Neckar gearbeitet hatte, habe die Weichen dafür gestellt, indem auf die Kündigungsfrist verzichtet wurde. Die erste Klausur des Gemeinderats finde noch diese Woche statt. In den kommenden acht Jahren Amtszeit stehen einige Herausforderungen an.