Epfendorf Neue Maschen fürs Nahwärmenetz

Epfendorf. Am 24. März des vergangenen Jahres hatte Bürgermeister Peter Boch auf dem Anwesen Sauter, wo die Anlage betrieben wird, auf den Knopf gedrückt und sie damit feierlich eingeweiht.

Zwischenzeitlich werden nicht nur die Schule, das Rathaus und die Turnhalle, sondern auch das hinter dem Rathaus liegende Mehrfamilienhaus und etliche Privathäuser im Bereich der Adenauerstraße von der Anlage mit Wärme versorgt. Klaus-Dieter Müller vom Planungsbüro Zelsius, in dessen Händen die Planung in Epfendorf liegt, erläuterte am Dienstagabend das weitere Vorgehen in Sachen Nahwärme.

Haushalte werden angeschrieben