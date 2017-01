Epfendorf "Natur zum Reinlaufen"

Die Wandgestaltung ist dabei immer ein Blickfang, so Künstlerin. Gemeinsam mit dem Besitzer des Hauses entworfen, unterstreicht sie den Ausdruck und die Persönlichkeit des Bewohners.

So entstehen aus Landschafts-, Garten-, Blüten- oder Urlaubsträumen festgehaltenen Augenblicken der Natur richtige Erinnerungen. Ein Gemälde in Öl auf Leinwand in großformatigen und ausgefallene Formaten schaffe ein Gefühl, "bei sich angekommen zu sein", so die Künstlerin. Im "Treffpunkt in Epfendorf ist künftig ein "Bild des Monats" geplant. So können die Gäste und Betrachter die weitere Entwicklung der Malerin und Fotografin verfolgen.

Im Frühjahr plant Ingeborg Hartmann-Moudry eine größere Ausstellung in der Rathausgalerie im Oberndorfer Klosterbau – gemeinsam mit dem Oberndorfer Höhlenforscher Wolfgang Strittmatter. Titel wird sein "Unser Planet – über und unter der Erde" Dabei wird auf einen Bildschirm ein Film über eine Höhlenbegehung mit Wolfgang Strittmatter gezeigt. Dazu sind Bilder von Ingeborg Hartmann-Moudry zu sehen – quasi "Natur zum Reinlaufen".