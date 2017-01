Epfendorf Nachwuchsarbeit trifft ins Schwarze

Dies bestätigte später aus finanzieller Sicht auch Kassierer Helmut Digeser. Er konnte erfreuliche Zahlen vermelden. Eine tragende Säule im Einnahmenbereich war die Vereinsgaststätte. Ein großes Dankeschön richtete Schwarz an die Adresse der Wirtsgruppen. Nicht zufrieden zeigte sich der Oberschützenmeister mit der Teilnehmerresonanz beim zweitägigen Jahresausflug ins Allgäu. Trotz eines abwechslungsreichen Programms hätten nicht einmal 30 Personen teilgenommen. "Dies gibt mir zu denken", meinte Schwarz. Dieses Jahr biete der Verein einen eintägigen Ausflug in den Nordschwarzwald an. Ein gutes Bild habe der Schützenverein beim Festumzug der Trachtengruppe Leidringen abgegeben, erinnerte der Vorsitzende. Er informierte die Versammlung kurz über die Schießstandabnahme, welche alle vier Jahre gemacht werden müsse. Vielversprechend wertete der Vereinschef die Situation im Nachwuchsbereich, für den Oliver Schramm und Günter Ruof zuständig sind. Mit den Brüdern Vin und Til Aigeldinger sowie dem Geschwisterpaar Finn und Annika Ortmann verfüge der Verein über besonders hoffnungsvolle Jugendschützen. Diese vier werden schon in den einzelnen Mannschaften eingesetzt. Detaillierte Informationen zum Nachwuchsbereich kamen noch von Jugendleiter Oliver Schramm. Die Ergebnisse der Sportschützen lagen in schriftlicher Form vor.

Bürgermeister Peter Boch dankte den Funktionären für ihre ehrenamtliche Tätigkeit und lobte die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen Vereinsführung und Gemeindeverwaltung.

Der Kreis der Ehrenmitglieder hat sich beim Schützenverein Trichtingen um drei erweitert. Der Verein würdigte bei der Generalversammlung die Leistungen von Heinz Cammerer, Günther Arnold und Günter Fischer mit dieser Auszeichnung. Die beiden Erstgenannten gehören 40 Jahre dem Verein an und bekleideten schon mehrere Ämter. Cammerer und Arnold standen jeweils mehrere Jahre als Oberschützenmeister an der Spitze der Trichtinger Sportschützen. Günter Fischer ist seit einem halben Jahrhundert Vereinsmitglied. Er war maßgeblich am Bau des Schützenhauses beteiligt. Es folgten weitere Ehrungen. Oberschützenmeister Roland Schwarz zeichnete folgende Mitglieder aus: 50 Jahre: Heinz Sandrock; 40 Jahre: Resi Cammerer, Walter Neuburger, Harald Schwarz, Gerhard Hils, Dieter Behr, Hasko Schumacher, Wilhelm Rauch; 25 Jahre: Dietmar Firmenich, Thomas Heckele, Jasmin Sandrock, Ulrich Hargina, Dieter Huonker, Herbert Faupel, Thomas Holzer, Norbert Fuchs, Armin Vosseler, Tanja Frommer, Emil Klaußner, Walter Gutekunst, Edmund Kreidler, Peter Schöllhammer, Heinz Neuberger, Hans Hofmockel, Günther Kolb, Gisela Fischer, Doris Muffert; Zehn Jahre: Annette Hils, Marion Hofmockel, Lukas Müller, Max Bantel und Heinrich Merkt.