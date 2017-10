Epfendorf Musikalisches Repertoire breit gefächert

Epfendorf-Trichtingen. "Déjà-vu" ist nicht nur ein psychologisches Phänomen, sondern auch eine akustische Präsenz in Form der gleichnamigen Rockband, die nach dem Erfolg im vergangenen Jahr erneut in Trichtingen zu Gast ist: am Samstag, 28. Oktober, in der Turnhalle. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.