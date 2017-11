Epfendorf Musikalische Andacht zum Ewigkeitssonntag

Epfendorf-Trichtingen/Oberndorf. Gemeinsam veranstalten die evangelischen Kirchengemeinden Trichtingen und Oberndorf mit ihren Chören eine musikalische Abendandacht zum Ewigkeitssonntag am 26. November um 18 Uhr in der Stadtkirche Oberndorf. Zum Abschluss der Friedensdekade und zum Abschluss des Reformationsjubiläums werden verschiedene Vertonungen der Friedensbitte erklingen. Diese musikalische Andacht wird einen gottesdienstlichen Charakter haben, heißt es in einer Mitteilung.