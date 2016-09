Epfendorf Mit viel Gaudi geht das Ferienprogramm zu Ende

Epfendorf. Schon von Klein auf sind es die Epfendorfer gewohnt, dass es bei der Narrenzunft am Fasnetsdienstag sportlich und witzig zugeht. Und alle wissen: Der Ausgang ist nicht so wichtig, der Spaß steht im Vordergrund.

So machten sich die Teilnehmer des Kinderferienprogramms samt Elferräten auf den Weg, an verschiedenen Stellen die unterschiedlichsten Disziplinen zu bestreiten. Auf einem Rundkurs waren die Spiele vorbereitet. Dabei ging aber immer ein Vorkampf im Boule voraus. Dieser hatte den Zweck, sich für die eigentliche Disziplin Vorteile zu erspielen, beispielsweise mehrere Versuche oder einen Zeitvorteil. Ging es beim Hopsballspiel zum Beispiel darum, eine Hindernisstrecke schnellstmöglich zu durchhüpfen, konnte man durch einen gezielten Wurf direkt in das schwierige Einser-Feld die Rundenanzahl auf eins minimieren und so wertvolle Zeit sparen. Beim Wasserbombenwurf dagegen bedeutete der Wurf auf das Feld mit der Nummer eins einen Nachteil, denn die Anzahl der Versuche reduzierte sich dadurch wiederum auf nur einen. Das transportable Boulefeld wurde an jeder Station neu aufgebaut, damit die Zonen auch den Spielanforderungen entsprachen.

Wasserschlacht erfrischt