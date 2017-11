Epfendorf Mit Spaß etwas für seine Fitness tun

Epfendorf. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, mit der modernen Gesellschaft Schritt zu halten und neue Wege in Sachen Angebot und Nachfrage einzuschlagen. Das bisherige Angebot kann weiterhin genutzt werden. Zusätzlich besteht aber seit einiger Zeit die Möglichkeit, verschiede Kurse zu unterschiedlichen Themen zu besuchen.

32-stündiger Lehrgang zum Trampolinturnen

Ein Kurs dauert in der Regel zehn bis zwölf Wochen und wird von einem qualifizierten Übungsleiter angeboten. Alle Betreuer bilden sich regelmäßig weiter. So haben sich Julian Botzenhart, Meike Brügner und Florian Wallum bereit erklärt, einen 32-stündigen Lehrgang am Bodensee zu besuchen. An zwei Wochenenden erfuhren und erprobten sie verschiedene Inhalte zum Basisschein Trampolinturnen. Vom Auf- und Abbau der Geräte über Sicherheitsbestimmungen, Methodik der Sprünge mit und ohne Hilfestellung bis hin zu Spielformen und den Erwerb von Grundtechniken: Alles wurde geübt und ausprobiert.