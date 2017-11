Epfendorf Mit guten Bürgerideen weiter voran

Epfendorf. Viel ist seit dem passiert und so trafen sich die Interessenten im "Löwen" zu einer Bestandsaufnahme. Neben Gemeinderäten und dem neuen Bürgermeister Mark Prilipp hatten sich auch Vertreter der Vereine Landleben und Albverein unter die 25 Teilnehmer gemischt.

Mit einer Präsentation brachte Georg Fischinger bereits verwirklichte Projekte noch einmal in Erinnerung, bevor der Fokus auf neue Vorhaben gerichtet wurde. Sehr positiv habe sich die Zusammenarbeit mit dem Bauhof und dessen neuem Leiter Holger Lewald entwickelt, konstatierte Fischinger. Die Zusammenarbeit mit den beiden genannten Vereinen, die in der gleichen Richtung wie die BI unterwegs seien, könne indes noch verbessert werden. So seien bessere Absprachen zur Pflege der Ruhebänkle ebenso wie zur Instandhaltung und Erneuerung des Wegenetzes in und um das Dorf wünschenswert. Das sei in gutem Schulterschluss noch vieles besser möglich.

Aber nicht nur Vereine sollen stärker mit ins Boot genommen werden, auch die Gemeinde sei gefordert. So müsse über die Finanzierung von Projekten intensiver miteinander gesprochen werden.