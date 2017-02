Epfendorf Mit 286 Pferdestärken geht’s zum Einsatzort

Das Aufgabenspektrum der Feuerwehr habe sich in den vergangenen Jahren erweitert, gibt Heim einen Überblick. Vom Bahnunglück bis zu mehreren Großbränden sei alles dabei gewesen. Folglich würden auch die Anforderungen ans Equipment und die Fahrzeuge steigen. In Sachen Beladung sei die Feuerwehr mit den alten Fahrzeugen langsam an die Grenzen gestoßen, gibt Heim zu.

Mit 335 000 Euro ohne Ausschreibungskosten fällt das Fahrzeug ins Gewicht. Doch wenn man Heim fragt, so hat sich jeder Euro gelohnt. "Die Sicherheit ist es wert und das Fahrzeug wird wieder viele Jahre laufen", meint er. Schließlich müssten sich neben den Bürgern auch die Firmen, die in Epfendorf investieren, sicher fühlen. Mit 43 aktiven Feuerwehrkräften in Epfendorf, 24 in Harthausen und 15 in Trichtingen sei auch eine gute Mannschaftsstärke gegeben.

Am 21. Mai wird das neue Fahrzeug feierlich in der Gemeindehalle eingeweiht. Dann soll auch die neue Internetseite der Feuerwehr präsentiert werden. Zudem wird eine Werbekampagne zur Mitgliederwerbung starten. Gesucht würden neben aktiven Feuerwehrkräften auch immer mehr Sachberater, die sich in verschiedenen Gebieten auskennen. "Den Mann für die EDV braucht man mittlerweile genauso wie den Handwerker", sagt Heim. Und auch in Sachen Verwaltungsprogramm wird es Neuerungen geben. Per Cloud sollen Informationen direkt vom Einsatzort aus gesendet werden können.

Auf das neue Fahrzeug ist der Hauptbrandmeister beinahe genauso stolz wie auf das 2012 komplett in Eigenleistung umgebaute Haupthaus der Feuerwehr. "Das ist die letzte Baustelle", sagt der 47-Jährige und zeigt auf den Schuppen hinter dem Gebäude, das verbleibende Sorgenkind. "Der hat im wahrsten Sinne des Wortes einen Dachschaden", sagt er. 2018 soll dort ein Mehrzweckbau entstehen, der als Lager und Garage für eins der Fahrzeuge genutzt wird.

"Es ist wichtig, dass die benötigten Geräte vor Ort sind. Wenn man vor dem Einsatz erst zum Bauhof fahren muss, geht wertvolle Zeit verloren", meint Oberbrandmeister Steffen Ziegler.

Heim ist Perfektionist und findet immer eine neue Stelle, die es zu optimieren gilt. Nur bei der grünen Wand zum roten Fensterrahmen musste er einen Kompromiss eingehen. Die findet man jetzt – weniger prominent platziert – in der Kleiderkammer des oberen Stockwerks. "Da konnte ich mich gegen die Kameraden einfach nicht durchsetzen", sagt er grinsend.