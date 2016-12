Epfendorf Mensch und Pferd fühlen sich wohl

Das Ehepaar Stöffler hat sich das Zitat "Zuhause ist da, wo man sich wohl fühlt" zu eigen gemacht und will damit zeigen, das man auf dem Ramstein alles tut, um sowohl den Wünschen der Reiter, als auch der Pferde gerecht zu werden. Bürgermeister Peter Boch zeigte sich überaus angetan von den Ferienwohnungen, die auf dem ehemaligen Rittergut entstanden sind und in denen es sich in unmittelbarer Nähe zu den Tieren wohnen lässt. Die Pferde indes fühlen sich in den Boxen und den Koppeln wohl und werden bei Bedarf vom Personal gepflegt und bewegt.

Neben der Pferde-Pension und Reitunterricht durch geschulte Reitlehrer gibt es auch eine moderne Landwirtschaft auf dem Hof. Saatgutvermehrung und Waldwirtschaft werden betrieben und vor Weihnachten, können auf dem Ramstein Tannenbäume gekauft werden. Der Käufer kann sich dabei den Baum selbst im Wald aussuchen und so wird vermieden, dass unnötig viele Bäume geschlagen werden. Mit dem Bodenproben-Service Thudium werden für andere Betriebe vorschriftsmäßige Proben entnommen um die optimale Düngung der Böden zu erreichen. Auch die Analyse der Proben im zugelassenen Labor bietet "Thudium" an.

Im Anschluss an die beeindruckende Führung im und um das Hofgut traf man sich noch im "Bauernstüble" zu einem Erfahrungsaustausch.