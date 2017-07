Epfendorf Meisterschaft wird anders ausgefochten

Der Tag der eigentlichen Dorfmeisterschaft wurde, wie im vergangenen Jahr, etwas anders gestaltet. Am frühen Morgen wurde ein Tischkicker-Feld in Menschengröße aufgebaut, denn der Dorfmeister wurde diesmal beim Human-Soccer ermittelt. Schon die ersten Teilnehmer starteten voller Spannung in den Turniertag.

Insgesamt nahmen sieben Gruppen aus verschiedenen Vereinen oder Gruppen aus Harthausen teil. Alle waren wild entschlossen, den ersten Pokal des Human-Soccer-Turniers zu ergattern.

Schon nach den ersten gespielten Partien war jedem auf dem Waldsportplatz klar: Dieses Jahr wird nicht das letzte sein, in dem in Harthausen menschliche Tischkickermannschaften um den Pokal wetteifern.

Jede Gruppe zeigte vollen Einsatz und trotz mancher Blessur und blauem Fleck hatten nicht nur die Spieler ihren Spaß, sondern auch für die Zuschauer gab es einiges zu lachen.

Am Ende einer spannenden Vor- und Rückrunde standen zwei Halbfinals an. Im ersten Halbfinale standen sich die Favoriten des "Musikvereins I" und die "08/15" gegenüber. Letztere gewannen knapp in der Verlängerung und zogen somit ins Finale ein. Zweiter Finalist wurde die "SGM Schlichem". Sie hatte sich zuvor im zweiten Halbfinale gegen die AH durchgesetzt.

Im Finale wurden dann nochmals alle Reserven mobilisiert, und nach spannenden sieben Minuten mit Nachspielzeit stand der Dorfmeister fest. Die Jungs und Mädels von "08/15" gewannen mit einem Tor Unterschied und feierten ihren Titel bis in den Abend hinein.

Da die Rückmeldungen durchweg positiv waren, können sich diejenigen, die bisher kalte Füße hatten freuen – denn im kommenden Jahr soll wieder ein Human-Soccer-Turnier stattfinden.