Epfendorf Mehr als nur einfaches Musizieren

Im Jahr 2007, als die älteste Tochter der Grathwohls Kommunion feiern sollte, gab es in der Auferstehung Christi Kirche in Rottweil keine Musikgruppe. So entschlossen sich der Organist sowie Silvia und Thomas Grathwohl, den Kommunionsgottesdienst mit zu gestalten.

Dies war die eigentliche Geburtsstunde, aus der heraus sich das Duo Tibi Deo (für Gott) bildete. Seither spielen die beiden hauptsächlich in ihrer Stammgemeinde. Doch immer öfters werden sie auch von anderen Kirchengemeinden engagiert. So auch in Epfendorf. Und, wie im Eröffnungslied gesungen, entwickelte sich der Gottesdienst tatsächlich zu einem Fest des Glaubens.

Wie passend, dass ausgerechnet an diesem Sonntag Meike und Wiebke Brügner von ihren Begegnungen bei einem anderen Glaubensfest, nämlich dem Weltjugendtag in Krakau, erzählten. Dabei ging es darum, gemeinsam Gott zu loben, zu feiern und sich auszutauschen.