Epfendorf Komödie in drei Akten garantiert Knaller

Ermäßigung für Senioren

Mit der Komödie in drei Akten versprechen sich die Akteure einen Knaller, der das Publikum bestens unterhalten soll. Die Vorstellungen beginnen am Freitag um 13.30 Uhr (für Senioren vier Euro und für Kinder ein Euro) und um 19.30 Uhr am Freitag und am Samstag.

Am Sonntag, 19. März, fängt die Vorstellung um 18 Uhr an. Jeweils eineinhalb Stunden vor Aufführungsbeginn ist Saaleröffnung. Die Abendkarten kosten acht Euro. Für das leibliche Wohl ist laut Verein gesorgt.