Epfendorf Keinen Nachfolger gefunden

Der Verein steht finanziell auf der Sonnenseite, so Kassierer Bodo Fischer. Dies bestätigten auch die Kassenprüfer Julitta Rapp und Axel Merkt. Schriftführerin Sandra Lehmann erinnerte an die zahlreichen Termine, die bewältigt wurden.

Eine Grundlage für die Entwicklung des Vereins liefern die fast 80 Jugendlichen, die von zehn Trainerinnen und Trainern betreut werden. Um das Angebot für die Jugendlichen in allen Altersklassen zu erhalten, sucht der SV kontinuierlich neue Trainer und Betreuer.

Spielertrainer Daniel Steinwandel wünscht sich mehr Beteiligung am Training, damit das Ziel Aufstieg erreicht werden kann. Er regt dennoch eine Zusammenarbeit mit dem FC Epfendorf an, da Spieler verletzt oder die Mannschaft verlassen möchten. Bei der Altersabteilung des SV gebe es mal schlechte und mal gute Tage, so Achim Fischer. Die beiden Gymnastikgruppen freuen sich über neue Gesichter.

Holger Berndt leitete die Wahlen. Die Versammlung sprach Kassierer Bodo Fischer, den Beisitzern Jörg Fischer, Timmy Haibt und Thomas Lopian, den Kassenprüfern Julitta Rapp und Alexander Merkt sowie Ah-Leiter Jörg Fischer das Vertrauen aus. Erfreulich ist, dass sich Magnus Widmann und Ronny Hagen kommissarisch für den seit Jahren unbesetzten Posten des Sportlichen Leiters zu Verfügung stellten.

Enttäuschend war, dass sich in einem über 300 Mitglieder starken Verein kein Nachfolger für Bernd Steinwandel fand. Aus der Versammlung heraus stellte sich niemand zur Verfügung. Steinwandel hatte seinen Rückzug bereits vor einem Jahr angekündigt. Hier gab es reichliche Wortmeldungen und eine rege Diskussion reihte sich an.

Deshalb muss in acht Wochen eine außerordentliche Sitzung einberufen werden. Dabei wird dann die notwendige Satzungsänderung der Versammlung vorgelegt.

Mit Dankesworten und der Terminbekanntgabe für das laufende Jahr wurde die Versammlung beendet.

In der Versammlung wurden langjährige Mitglieder für ihre Vereinstreue geehrt. Nach den Richtlinien wurden für 25-jährige Mitgliedschaft mit der bronzenen Ehrennadel mit Ehrenurkunde Martin Fink, Johannes Brandt, Jens Lehmann, Benjamin Münst und Timo Rapp geehrt. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Frank Haibt ausgezeichnet. Aufgrund seiner Leistungen für den Verein wurde Hansi Heinzmann zum neuen Ehrenmitglied ernannt. Er bekam 1991 die Spielernadel in Bronze, 1999 die Spielernadel in Silber, den WFV Verbandsbrief 1995, die WFV Jugendleiterehrennadel 1989, die Ehrenamtsaktion des DFB 2002, die Ehrennadeln des WLSB in Bronze und Silber und die WFV Jugendleiterehrennadel 2009.

Weitere Spieler wurden durch den zweiten Vorsitzenden Tobias Aichelmann geehrt. Es bekamen Markus Heubach (125 Spiele), Yannik Stief (121), Lukas Heubach (112) und Florian Rapp (105) die bronzene Spieler Ehrennadel mit Urkunde überreicht.

Magnus Widmann (312) und Ronny Hagen (304) erhielten von Tobias Aichelmann die goldene Spieler-Ehrennadel mit Urkunde überreicht.

Beisitzer Thomas Lopian würdigte den ausscheidenden Vorsitzende Bernd Steinwandel in Worten und mit einem Erinnerungsgeschenk. Lang anhaltender Beifall war der Lohn für fast sieben Jahren als Vorsitzender des SV.