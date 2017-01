Epfendorf Keine Angst vor großen Geräten

Auch im Epfendorfer Teilort Trichtingen gab es in diesem Jahr einen neuen Aufbau. Nachdem die vergangenen Jahre das Reck auf Grund eines technischen Problems nicht benutzt werden konnte, stand es in diesem Jahr wieder zur Verfügung, und die Schüler hatten sichtlich Spaß damit. Doch nicht nur die Grundschüler freuen sich auf diesen besonderen Schultag. Auch für die Riesen vom Kindergarten ist die Turnhalle an diesem Tag geöffnet. Und die Kleinen toben und turnen gern an den für sie sehr mächtigen Geräten mit Feuereifer. Schon jetzt warten alle gespannt auf den nächsten Hallensporttag, auch wenn der erst in einem Jahr ist.