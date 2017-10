Epfendorf Im Notfall ist auf die Gesamtwehr Verlass

Epfendorf. Übungsannahme war ein Verkehrsunfall, bei dem ein Auto von auf der Bösinger Straße in Richtung Ortsmitte fahrend von einem Traktor, der aus der Sägegasse einfahren will, touchiert wird.

Das Auto überschlägt sich dabei mehrfach und kommt auf dem Grünstreifen auf der Seite liegend zum Stillstand. Beide Fahrzeuginsassen sind schwer verletzt und im Wagen eingeklemmt.

Bewohner des Gebäudes Turmweg 4 beobachten den Unfall und setzen einen Notruf ab. Sie vergessen dabei einen in der Küche auf dem Herd stehenden Topf, in dem sich das Fett erhitzt und in Brand gerät. Als die Feuerwehrabteilung Epfendorf am Unfallort eintrifft, machen die Bewohner durch laute Hilfeschreie auf sich aufmerksam, weil sie die verrauchte Wohnung nicht mehr verlassen können.