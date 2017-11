Epfendorf Haushaltsentwurf nimmt Form an

Für den Anschluss der beiden Grundschulen an das Glasfasernetz liegt der Anteil der Gemeinde bei 30 000 Euro. Auch das soll 2018 umgesetzt werden.

Aus dem Programm herausgenommen worden sei der Besinnungsweg (LEADER-Projekt), der anfangs mit 2500 Euro im Haushaltsplanentwurf für 2018 stand. Die Gemeinde beteiligt sich dennoch an den Planungskosten. Die Umsetzung soll in den beiden Jahren darauf erfolgen.

Bei der Rubrik "Soziale Sicherung" sind die größten Posten 2018 Maßnahmen an den Außenbereichen der Kindergärten in Trichtingen (3000 Euro) und Harthausen (5000 Euro inklusive Spielgerät). In Harthausen soll ein Spielbereich für die unter Dreijährigen angelegt werden.

Für die Platzgestaltung im Burgweg werden derweil im kommenden Jahr 100 000 Euro veranschlagt. Die Dorfplatzgestaltung in Harthausen schlägt mit 10 000 Euro zu Buche (2019 und 2020 sind je 75 000 Euro für die weitere Umsetzung vorgesehen) und die Kindergartenplatzgestaltung mit Brunnen hinter der Kirche in Harthausen sowie der Brunnen an der Halde in Trichtingen sind je mit 15 000 Euro im Haushaltsplanentwurf 2018 vermerkt.

Für Maßnahmen im Bau- und Wohnungswesen werden Ausgaben in Höhe von 165 000 Euro erwartet bei Einnahmen von 99 000 Euro. Große Investitionen sind beim Gewerbegebiet Sandbühl geplant. Für den Feinbelag – ursprünglich waren hier 205 000 Euro eingeplant – sind 2018 nur noch 160 000 Euro einkalkuliert. In Straßen- und Kanalbau sowie Mitverlegung von Glasfaser in der Wolfsgasse sollen 2018 rund 322 000 Euro investiert werden.

Beschlossen wurde zudem, den Zuschuss für den Schlichemwanderbus von 2500 Euro wieder bereitzustellen.