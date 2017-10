Einen mehrtägigen Ausflug unternahmen die Jahrgänger aus Harthausen auf die Baleareninsel Mallorca. Nicht nur die Geselligkeit stand an diesen fünf Tagen im Mittelpunkt, auch die kulturellen Veranstaltungen kamen nicht zu kurz. So gab es beispielsweise einen Ganztagesausflug über die Insel mit vielen schönen Ausblicken sowie eine Stadtrundfahrt in Palma samt Shoppingtour. Die Abende wurden in geselliger Runde verbracht, auch das Tanzbein wurde geschwungen. Viel zu schnell vergingen die gemeinsamen Tage und die Heimreise stand bevor. Foto: Jahrgang