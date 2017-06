Epfendorf Gruppe meistert 1000 Höhenmeter

Von dort führte der Weg nach kurzem Anstieg zur Kandelpyramide, dem höchsten Punkt des 1243 Meter hohen Hausberg Waldkirchs. Bei strahlendem Sonnenschein und tollem Ausblick auf Vogesen und Oberrheinische-Ebene begann der Abstieg nach Denzlingen. Der "Präsident-Thoma-Weg" führte durch felsiges Gelände. Schnell verloren die Wanderer an Höhe und erreichten die auf einer Felsenkanzel liegende Thomas Hütte. Dort wurde die Mittagspause bei wunderbarem Ausblick ins Glottertal und auf den Feldberg abgehalten.

Danach wurde der Weg für kurze Zeit steil und felsig, über zum Teil frei stehende Wurzeln ging es in Serpentinen bergab zum "Luser", einem Bergsattel der auf halber Strecke zwischen Start und Ziel liegt.

Zwischendurch boten sich herrliche Ausblicke in das Elz- und in das Suggental sowie auf die Buchholzer Weinhänge. Als am Wissereck der Wald endete, hatten die Wanderer bereits 8oo Höhenmeter Abstieg bewältigt. Weiter ging es zwischen Wald und Reben bis zum "Rebhisli". Von dort aus hatte die Gruppe Aussicht auf die ganze Ebene des Breisgaus bis hinüber zum Kaiserstuhl. Beim Einbollen, dem Wanderziel, wurde kurze Zeit später die Talsohle (234 Meter) erreicht.