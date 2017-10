Epfendorf Frühschoppen oder Feuerwehrarbeit?

Die beiden Feuerwehrmänner, die Heim ein Bier über den Kopf gekippt hatten, seien nicht auf sein Drängen hin aus der Wehr ausgetreten, betont der Gesamtkommandant. Vielmehr hätten sie sich eine Bedenkzeit erbeten, nachdem Bürgermeister Boch eine öffentliche Entschuldigung angeordnet habe. Schließlich hätten beide auf eigenen Wunsch hin die Abteilung verlassen.

Dass Walter Faupel und Ulrich Knöpfle unlängst nicht zum Dienst zugelassen wurden, liege darin begründet, dass beide um eine Aufnahme in die Alterswehr gebeten hätten. Beide hätten nicht das Gespräch mit ihm gesucht und gehörten mithin ohne eine Dienstverpflichtung keiner Einsatzabteilung in Epfendorf mehr an, sagt Alexander Heim.

Eine von den Beschwerdeführern eingeforderte Versammlung der Abteilungswehr sei nicht möglich gewesen, da nach Andreas Leopolds Rücktritt als Kommandant kein Kandidat für die Nachfolge zur Verfügung stand. Die verbliebenen neun Mitglieder seien nach der Abmeldung der Trichtinger Abteilung vom Einsatzdienst in Gesprächen und Sitzungen mehrmals über Vorschläge zur Reaktivierung informiert worden.

Natürlich, so Heim, solle ein Feuerwehrhaus auch ein Ort zur Kommunikation und Kameradschaftspflege sein. Jedoch habe es an Heiligabend über Facebook Liveübertragungen aus dem Trichtinger Mannschaftsraum gegeben. Die jährliche Feuerzangenbowle mit überwiegend Nichtfeuerwehrmitgliedern und viel Alkoholkonsum trage sicherlich nicht zum Ansehen der Wehr bei. Da stelle sich für ihn schon die Frage, was weitergehen solle – der Frühschoppen oder die Feuerwehrarbeit.

"Es geht um Persönliches"

Der Gesamtkommandant kommt zu dem Schluss, dass es nicht mehr um den Erhalt der Trichtinger Feuerwehr gehe, sondern vielmehr um Persönliches und seine eigene Person. Beleidigungen wie "Diktator" und "Despot" wolle er nicht kommentieren. Allerdings behalte er sich vor, bei weiteren öffentlichen Anschuldigungen, anonymen Briefen oder anonym zugesandten Päckchen, weiteren Beleidigungen und Verleumdungen seiner Familie sowie der Familie von Andreas Leopold, das Ehrenamt der Feuerwehr und Gemeinde sowie seine Person durch die Einleitung rechtlicher Schritte zu schützen.

Der stellvertretende Bürgermeister Uwe Mei wünscht sich immer noch auf eine einvernehmliche Lösung. Die Einsatzabteilung Trichtingen solle wiederbelebt werden, allerdings müssten Einsatzstärke und Ausbildungsstand stimmen. Er hofft, dass jetzt ein Wendepunkt erreicht sei, sagt er in der Sitzung und mahnt einen respektvollen Umgang miteinander an.

Ratskollegen springen bei

Schützenhilfe bekommt Alexander Heim von seinen Ratskollegen – zumindest von jenen, die nicht aus Trichtingen sind. In einem Positionspapier, das Jürgen Behr vorträgt, distanzieren sie sich von den Vorwürfen gegenüber der Feuerwehrführung, über die der Schwarzwälder Bote berichtet hatte. Alle Entscheidungen seien in enger Abstimmung mit dem Gesamtfeuerwehrausschuss, der Verwaltung sowie der Kreisfeuerwehrführung getroffen worden und basierten auf feuerwehrgesetzlichen Grundlagen, so Behr. Man halte deshalb die bisherige und geplante Vorgehensweise und Handhabung in Sachen Feuerwehr durch die Gemeindeverwaltung und die Feuerwehrführung für nachvollziehbar und erkläre Konsens.

Respektvoller Umgang

Für die Zukunft wünscht man sich von allen Beteiligten einen respektvollen Umgang und eine sachliche Diskussion im Sinne der Gemeinde. Die Erklärung haben 13 Gemeinderäte unterschrieben. Auf der Liste fehlen die Trichtinger Ratskollegen. Sie seien nicht gefragt worden, sagen sie auf Nachfrage unserer Zeitung. Als Behr schließt, gibt es Beifall von den Zuschauerrängen. Dort sitzen einige Epfendorfer Feuerwehrleute, Trichtinger sind keine darunter.

Gemeinderat Frank Hirt regt zum Schluss noch an, einen neutralen Mediator einzuschalten, um die festgefahrene Situation in den Griff zu bekommen. Denn "wir machen uns langsam im ganzen Kreis Rottweil lächerlich."