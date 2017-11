Epfendorf (jc). Ehe der kalte Winter nun so richtig Einzug erhält, findet Gemeinderat Holger Berndt es wichtig, die Risse in der Verbindungsstraße von Epfendorf nach Harthausen notdürftig mit Teer zu verschließen, bevor Feuchtigkeit hineindringt. Dieses Anliegen äußerte er in der Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Mark Prielipp sagte zu, das beim Straßenbauamt anzusprechen.