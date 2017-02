Epfendorf Erzieherin ist immer noch ihr Traumjob

Epfendorf. Galt es doch, der Leiterin des Pfarrer-Martin Steim-Kindergartens gleich zu zwei Anlässen zu gratulieren: Anne Pischel feierte ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum an ihrem 60. Geburtstag.

Seit 2004 Leiterin des Pfarrer-Martin-Steim-Kindergartens

In der Vergangenheit sprang Anne Pischel immer wieder in die Presche und war zu verschiedenen Zeiten kommissarische Leiterin des Kindergartens, bis sie dann, im Jahr 2004, die Stelle der Leiterin offiziell übertragen bekam. Seit dem hat sich viel getan im Beruf der Erzieherin. Nicht nur organisatorisch, wie zum Beispiel die Verlängerung der Betreuungszeiten, sondern vor allem im pädagogischen Bereich. Die Arbeit wurde immer komplexer, die pädagogischen Anforderungen immer höher. Doch Anne Pischel war sich dessen immer bewusst. Stets offen und engagiert stellt sie sich allen Herausforderungen die der Beruf mit sich bringt. Schließlich, so sagt sie mit einem freudigen Lachen im Gesicht, war und bleibt dies ihr Traumjob.