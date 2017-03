Epfendorf Er zieht Bäume wie eigene Kinder auf

Epfendorf. Am Schreibtisch sitzen und die Natur lediglich durch die Fensterscheibe sehen? Das konnte sich Bernd Nickel noch nie vorstellen. Stattdessen wollte er seinen Körper einsetzen, draußen sein und nachhaltig formend auf die Natur einwirken. Dass man dabei Universaltalent sein muss und die Ergebnisse erst nach Jahrzehnten richtig sieht, macht für ihn erst den Reiz der Arbeit aus.

Als er 1990 nach seiner Ausbildung an der Forstwirtschaftshochschule Rottenburg die Arbeit als Revierleiter in Sulz aufnahm, stand er gleich einer großen Herausforderung gegenüber: Orkan Vivian. Und was an Baumbeständen da noch intakt war, wurde 1999 von Sturm Lothar angegriffen. "Wir standen vor einem Scherbenhaufen und mussten die Flächen neu bestocken", erinnert sich der Sigmarswanger.

Wenn er heute durch den Staatswalddistrikt geht und sieht, was er in 25 Jahren geschafft hat, dann geht ihm das Herz auf. Generell seien es die kleinen Dinge, die ihm an der Arbeit gefallen: Wie dick ein Baumstamm geworden ist, wie sich die Baumkulturen entwickeln, und wie die Verjüngung des Weißtannenbestandes gefruchtet hat. Bis zur Verwaltungsreform hat der 55-Jährige im Raum Sulz gearbeitet. Dann ging es in die Vöhringer Wälder sowie nach Dietingen.