Epfendorf Ein Schwätzchen gehört zum Service

Geschäftsstellenleiter Andreas Weik erklärte dem Bürgermeister, dass die Volksbank Rottweil als Genossenschaft in besonderer Weise im regionalen Wirtschaftsleben verwurzelt sei. Die Kundennähe, so wie hier bei der Geschäftsstelle Epfendorf sei dem Institut wichtig, erfuhr Boch. Die Räumlichkeiten in der Orstmitte mit ausreichend kostenfreien Parkplätzen sei nahezu ideal für eine Bank.

Geschäftsstellenleiter Andreas Weik, ist bereits seit 15 Jahren hier in Epfendorf tätig, kennt die Menschen, und so nutzen die Kunden den Besuch in der Geschäftsstelle auch gerne mal zu einem kleinen Schwätzchen. Mit Monika Schiele und Sascha Schimenowski betreuen zwei weitere Mitarbeiter die Kunden.

Bei speziellen Fragen kommen die Experten auf die Geschäftsstelle, der Kunde könne so das gesamte Spektrum der genossenschaftlichen Beratung vor Ort in Anspruch nehmen und sich den oft beschwerlichen Weg nach Rottweil oder Sulz ersparen.