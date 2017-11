Epfendorf Ein abwechslungsreiches Jahr geht zu Ende

Der Vorsitzende verdeutlichte den hohen Arbeitsaufwand zur Erstellung des Jahresprogramms. Gerne könnten sich alle Interessierten bei der Planung einbringen. Dies ist auch per Online-Formular möglich.

Derzeit 277 Mitglieder

Im Anschluss folgte der Bericht der Schriftführerin Bettina Kaltenbach. Sie ging auf alle Aktivitäten und Veranstaltungen des zurückliegenden Jahres ein und ließ sie noch einmal kurz Revue passieren.

Der Verein hat bei sieben Neuzugängen und 27 Ausscheidenden derzeit 277 Mitglieder. Kaltenbach stellte den neu ins Leben gerufenen Walkingtreff von Edeltraud Dettki und Andrea Imhof vor. Dieser findet immer am Mittwochmorgen statt und könnte noch ein paar Teilnehmer mehr vertragen.

Ebenso berichtete die Schriftführerin, dass die Hütte durchweg gut besucht sei und auch bei fremden Besuchern bestens ankomme.

Petra Mäder berichtete anschließend in ihrer Funktion als Kassiererin von der finanziellen Lage des Vereins. Trotz leichter Verluste ist der Kassenstand immer noch gut. Allerdings, so Mäder, müsse man sich angesichts der Höhe der an den Hauptverein zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge in naher Zukunft Gedanken über die eigenen Beiträge machen.

Kassenprüfer Rolf Gier empfahl der Versammlung, Petra Mäder zu entlasten. Diese, und die Entlastung des Vorstands führte Bürgermeister Mark Prielipp ebenso durch, wie den Tagesordnungspunkt Wahlen. Hier wurde die erste stellvertretende Vorsitzende und Kassiererin Petra Mäder ebenso einstimmig in ihren Ämtern bestätigt, wie die zweite stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin Bettina Kaltenbach. Auch Kassenprüfer Rolf Gier und die Beisitzer Josef Köhle und Markus Maier wurden einstimmig wiedergewählt. Neu ins Gremium kam Ruth Hunds.

Im Anschluss bedankte sich der Vorsitzende bei den beiden ausscheidenden Ausschussmitgliedern Sabine Aiple und Klaus Reimann sowie der neu gewählten Ruth Hunds mit einem kleinen Präsent.

Für unterschiedliche Tätigkeiten im Verein wurden Josef Köhle, Gabi Mei, Carmen Haase, Claudia Maier, Klaus Widmann, Siegfried Bantle, Hubert Amann, Rose Amann, Martin Maier und Klaus Reimann ausgezeichnet.

Drei waren sehr fleißig

Ebenfalls ein Geschenk gab es für die eifrigsten Wanderer des vergangenen Jahres. Für die Statistik zählten 2017 insgesamt zwölf Wanderungen. An allen teilgenommen haben Margret und Walter Seifried sowie Klaus Widmann. Auf Platz zwei folgten für zehn bis elf Teilnahmen Siegmund Blöchle, Claudia und Martin Maier und Willi Pauli. Den dritten Platz für acht bis neun Teilnahmen teilten sich Edith Heubach, Petra Mäder und Martina Reimann. Diese Ehrungen übernahm das Ausschussmitglied Uwe Mei.

Nachdem der öffentliche Teil der Hauptversammlung vorbei war, hatten die Anwesenden noch Freude an Bildern der verschiedenen Unternehmungen des Albvereins.