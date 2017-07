Epfendorf Durch den lichtdurchfluteten Wald

Epfendorf. Frühmorgens ist es im Sommer wunderbar, durch den lichtdurchfluteten Wald zu streifen. Und wenn man dabei vom Förster noch interessante Dinge über den heimischen Wald erfährt, dann kann es laut Albverein ein perfekter Sonntag werden. Wer dann noch einen Sektempfang mit anschließendem Weißwurstfrühstück sowie Unterhaltung durch die Alphornbläser erleben will, der sollte am Sonntag, 9. Juli, in Epfendorf sein.