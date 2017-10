Epfendorf "Das Leben wird wieder ruhiger"

Epfendorf (cel). Das Lachen ist den drei Wahlverlieren nicht vergangen. Obgleich Hubert Kogel – der mit 11,7 Prozent einen Achtungserfolg erzielen konnte – zugibt, schon traurig zu sein. Sein Feriendomizil in Trichtingen, in dem er im Wahlkampf gewohnt hatte, wird er nun räumen. Epfendorf will er jedoch auch in Zukunft immer mal wieder besuchen.