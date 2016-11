Epfendorf Das Ja-ich-will des rührigen Vereinschefs

Vor allem die Mittwochswanderer seien überaus aktiv gewesen, stellte Fortunato fest. Die Harzwaldhütte sei Anlaufstation vieler Gäste gewesen, was nicht nur die Ortsgruppe in einem guten Licht erscheinen lasse, sondern auch für die Gemeinde ein Aushängeschild sei. Man habe im nun bald abgelaufenen Jahr viele außergewöhnlichen Unternehmungen angeboten wie das Gesundheitswandern mit Gabi und Uwe Mei oder eine schöne Wanderung mit Führung rund um Waldkirch. Das Jahresprogramm für 2017 ist in Vorbereitung und werde sehr umfangreich werden, berichtete der Vorsitzende. Bei seinen weiteren Ausführungen ging sichtlich ein Aufatmen durch die Reihen. Franco Fortunato stellte sich für weitere zwei Jahre als Vorsitzender zur Verfügung. Bettina Kaltenbach ließ als Schriftführerin das Vereinsjahr Revue passieren, Petra Mäder präsentierte eine intakte Kasse. Diese sei bei ihr nach wie vor in besten Händen, bescheinigten die Kassenprüfer.

Bürgermeister Peter Boch lobte den Verein. Die gehörten Zahlen würden für sich sprechen; das große Angebot des Vereins suche seinesgleichen. Anschließend wurden Franco Fortunato und Naturschutzwart Uwe Mei in ihren Ämtern bestätigt. Für die als erste Stellvertreterin ausscheidende Edith Heim sprang Pe­tra Mäder in die Bresche. Das vakante Amt der zweiten Stellvertreterin übernahm Bettina Kaltenbach.

Uwe Mei ehrte zahlreiche Mitglieder für langjährige Treue zum Albverein. Josef Bantle, Anton Fischinger, Anton Reinauer, Bernhard Sailer und Heinz Wieland sind seit 50 Jahren, Ewald Bantle und Johannes Merz seit 40 Jahren dabei. Monika Behnke, Irmgard Grenz, Ulla Weigold und Heidi Erban gehören der Ortsgruppe seit 25 Jahren an.

Wie jedes Jahr wurden die fleißigsten Wanderer gelobt. Der Nachmittag klang mit einem Lichtbildervortrag über die Ereignisse des vergangenen Jahres aus.