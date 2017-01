Epfendorf Buntes Programm auf hohem Niveau

Die "First Suite in Es" von Gustav Holst stand als nächstes auf dem Programm. Das Stück, das aus drei Teilen mit jeweils unterschiedlichen Charakteren besteht, wurde zu einem regelrechten Ohrenschmaus. Insbesondere der zweite Teil, das Intermezzo, in dem vor allem die Klarinetten dominierten, die Melodien aber auch durch das Euphonium wiederholt wurden, war eine Meisterleistung.

Mit der Suite leitete das Orchester auch die Ehrungen ein. Peter Schöllhammer zeichnete zusammen mit Werner Eble, dem Vorsitzenden des Blasmusik-Kreisverbands Rottweil-Tuttlingen, zahlreiche verdiente Vereinsmitglieder aus. Dabei wurde Herbert Faupel eine ganz besondere Ehre zuteil: Er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Vom "Tanz mit dem Teufel" bis hin zu "Winter Wonderland"

Der "Kaiserin Sissi Marsch" von Timo Dellweg war es schließlich, mit dem der Verein die Zuhörer in die Pause geleitete.

Fritz Neubecks "Der Tanz mit dem Teufel" eröffnete den zweiten Konzertteil, und mit "Das Phantom der Oper" und "Winter Wonderland" bekamen die Gäste anschließend einen bunten Melodiereigen zu hören. "Glenn Miller in Concert" brachte den Zuhörern mit dem Swing wieder eine unvergessene Stilrichtung des Jazz in Erinnerung. Den Schlusspunkt des Konzerts setzten die Musiker mit "Funiculi-Funicula", einem Stück, das Luigi Denza für die Eröffnung der Seilbahn auf den Vesuv komponiert hatte.

Das Publikum bedankte sich mit lang anhaltendem Beifall für den unvergesslichen Konzertabend. Das Ensemble revanchierte sich dafür mit zwei Zugaben.

Im Rahmen des Jahreskonzerts wurden auch verdiente Mitglieder des Vereins geehrt.

Passive Mitglieder

Eine Ehrennadel des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg (BVBW) in Bronze für 20 Jahre fördernde Mitgliedschaft erhielten Hans Kottas, Andreas Schneider und Christof Pomorin. Werner Merkt wurde für 30-jährige fördernde Mitgliedschaft mit der BVBW-Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

Eine BVBW-Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40-jährige fördernde Mitgliedschaft und zusätzlich die Vereinsehrennadel in Silber gingen an Joachim Bukenberger. Für 60 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurde Rosa Stoll geehrt. Sie erhielt eine BVBW-Ehrennadel in Gold mit Diamant.

Aktive Mitglieder

Eine BVBW-Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Tätigkeit ging an Sebastian Guth. Die BVBW-Fördermedaille in Bronze mit Urkunde für zehnjährige Tätigkeit erhielt Peter Schöllhammer, der seit zehn Jahren Vorsitzender des Musikvereins Trichtingen ist. Herbert Faupel wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.