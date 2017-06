Epfendorf Bürgermeister wird im Oktober gewählt

Epfendorf - Am 8. Oktober ist Wahlsonntag in Epfendorf. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend. Bürgermeister Peter Boch wird am 1. August dieses Jahres seinen Dienst als Oberbürgermeister der Stadt Pforzheim antreten. Seine Amtszeit in Epfendorf endet demzufolge am 31. Juli, und so muss gemäß der Gemeindeordnung Baden-Württemberg die Wahl spätestens drei Monate nach Freiwerden der Stelle stattfinden.