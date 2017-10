Epfendorf Betreuungsangebot nach Bedarf ausbauen

Eine konkrete Prognose zur Entwicklung der Zahlen abzugeben, sei derzeit schwierig, hieß es in der Beratungsvorlage – auch im Hinblick auf die Flüchtlingsfamilien mit Kindern.

Im Bereich der unter Dreijährigen hänge der Bedarf stark von der beruflichen und auch finanziellen Situation der Eltern ab, weshalb sich die Planungen dort ebenfalls als nicht einfach gestalteten. Teilweise meldeten Eltern ihren Bedarf erst an, wenn ein Betreuungsangebot bereits sicher bestehe. Zum Teil, so erläuterte Hauptamtsleiterin Nicole Ziegler dem Gremium, seien die Gruppen in den einzelnen Einrichtungen nicht voll belegt. Anderseits werde hingegen in der Kerngemeinde Epfendorf im Pfarrer-Martin-Stein-Kindergarten voraussichtlich eine Ausnahmegenehmigung für die Aufnahme weiterer Kinder benötigt.

Insgesamt solle das Betreuungsangebot bedarfsgerecht ausgebaut werden, so Ziegler. Im vergangenen Kindergartenjahr wurde in Harthausen die Krippengruppe in Betrieb genommen. In Epfendorf hat man zehn zusätzliche Plätze für die Ganztagsbetreuung geschaffen.