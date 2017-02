Epfendorf Berühmter Bulgare nun am Lärchenhof

Er ist bulgarischer Nationaltrainer der Springreiter, hat an den Olympischen Spielen in Sidney und Athen teilgenommen und ist bei zahlreichen Europa- und Weltmeisterschaften für sein Heimatland an den Start gegangen. Rossen Raytchev ist seit vielen Jahren in Baden-Württemberg bekannt, und seine Trophäensammlung kann sich sehen lassen.

Rossen Raytchev lebt seit 17 Jahren in Deutschland und hat seinen Standort nun auf die Reitanlage Lärchenhof verlegt. Hier hat er seine Pferde untergebracht, veranstaltet Lehrgänge und gibt parallel auch Unterricht für Pferd und Reiter. Für den Berufsreiter ist der Standort ideal, kann er sich hier doch auch optimal auf seine Starts bei Turnieren vorbereiten, wo er für den Reitverein Epfendorf starten wird.

Goldenes Reitabzeichen