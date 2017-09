Epfendorf Bergtour bei Regen und Schnee

So wurde daraus eine Tour am Tegelberg bei Füssen, beziehungsweise im Naturschutzgebiet Ammergebirge Schwangau. Auch in Sachen Wetter hatten die Epfendorfer kein Glück: Starker Dauerregen wie Bindfäden erwartete sie, oben am Tegelberg sogar erster Schnee. Handschuhe und Regencapes waren gefragt, und ein großer Teil der Strecke zum Tegelberghaus wurde mit der Gondel zurückgelegt.

Oben wurde dann immerhin noch eine kleine Wanderung zum Branderschrofen unternommen. Für fünf Minuten riss die Wolkendecke auf und bot einen traumhaften Ausblick auf die Seenlandschaft um Füssen.

Am Tag darauf wurde entschieden, dass auch der geplante Aufstieg zur Ahornspitze zu gefährlich sei. Der Abstieg nach Neuschwanstein führte deshalb über die Bleckenau Richtung Pöllatschlucht. Die Wanderer hatten genug Zeit, die Informationstafeln des Naturlehrpfades Ahornreitweg anzusehen und einiges über die Natur und die Geschichte im Ammergebirge zu erfahren.