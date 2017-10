Epfendorf Bei der Wehr ist ordentlich Feuer unterm Dach

Doch der einmal entflammte Unmut auf beiden Seiten hielt an und nahm weiter zu. Viel zu lange, so sagen Braun und Brodbeck, hätten sie als Gemeinderäte dem Ganzen zugeschaut und es nicht ernst genug genommen. Nun wollen sie Flagge zeigen. Der dritte Trichtinger Ratskollege Andreas Schäuble kann an diesem Abend nicht anwesend sein, unterstützt die Beiden aber. Von einer Bereinigung der Situation wie sie Peter Boch in der letzten Ratssitzung seiner Epfendorfer Amtszeit habe glauben machen wollen, könne keine Rede sein. Mittlerweile nehmen es die Gemeinderäte des Teilorts persönlich. Geschlossen blieben sie Bochs Abschied in der Epfendorfer Halle fern.

Das Fass zum Überlaufen gebracht habe aber eine Situation Anfang dieser Woche. Walter Faupel und Ulrich Knöpfle, beides lang gediente Trichtinger Wehrmänner, seien vom Harthauser Kommandanten Bernd Wiech nicht zur Übung zugelassen worden. Wiech begründete dies damit, dass die Beiden nicht versichert seien, da sie mittlerweile zur Alterswehr gehörten.

Warten auf Versammlung

Die Trichtinger Abteilung wurde bekanntlich im Juli beim Landratsamt Rottweil und bei der Rettungsleitstelle vom Einsatzdienst abgemeldet. Nachdem Abteilungskommandant Andreas Leopold sein Amt niedergelegt und einige Kameraden ihren Dienst quittiert hatten, war die Mannschaftsstärke laut Gesamtkommandant Heim zu gering.

Nach dem Abgang Leopolds hätte jedoch innerhalb von vier Wochen eine Abteilungsversammlung stattfinden müssen, sagen die Trichtinger Wehrmänner und die Gemeinderäte. Auf diese warte man heute noch.

Eine Liste mit 26 Interessenten für die Trichtinger Wehr wurde Boch in der Ratssitzung im Juli übergeben. Die Hälfte davon seien bereits Aktive. Nun sollen Einzelgespräche stattfinden. Auch das stößt den Trichtingern sauer auf.

Nicht gelten lassen wollen sie Heims Vorhaltungen, sie hätten das Gerätehaus in ihrem Ort zur Dorfkneipe umfunktioniert. Schon seit 30 Jahren finde dort der Frühschoppen mit den Kameraden statt. Bislang habe sich niemand daran gestört. Im Laufe des Pressegesprächs fallen Worte wie "Diktator", "Despot" und "respektlos" in Bezug auf den Gesamtkommandanten Alexander Heim.

Die Trichtinger wollen Heim die Stirn bieten und sich neu formieren. Mit Walter Faupel und Ulrich Knöpfle stünden zwei langjährige Wehrmänner bereit, sich zum Kommandanten und zum Stellvertreter wählen zu lassen. Für die zweite Reihe steht Michael Stern parat. Er hat noch kleinere Kinder. Diese hätten ihm erzählt, dass ihre Freunde des Abends zu Hause die elektrischen Geräte aussteckten – aus Sorge, es könne brennen, und in Trichtingen gebe es keine Feuerwehr, die dann kommen könnte, berichtet er.

Joachim Braun betont, man habe die Gemeindeverwaltung stets über alle Schritte informiert – auch darüber, dass sich die Trichtinger nun an die Rechtsabteilung des Landesfeuerwehrverbands gewandt hätten. Denn sie bezweifeln, dass die Mannschaftsstärke für eine eigene Abteilung tatsächlich zu gering sei.

Alexander Heim möchte zu den Vorwürfen gegenüber unserer Zeitung keine Stellungnahme abgeben. Nur so viel: "Gemeindeverwaltung, Gemeinderat, Feuerwehrgesamtausschuss und die Feuerwehrdienstbehörde waren über die Vorgänge informiert."

Mei nimmt Stellung

Anders Uwe Mei – der stellvertretende Bürgermeister, der derzeit der Gemeinde vorsteht, bis das frischgewählte Gemeindeoberhaupt Mark Prielipp seinen Dienst antritt, springt Alexander Heim zur Seite. Er selbst und die Verwaltung, so Mei, stünden zu 100 Prozent hinter Heim und dessen Entscheidungen – und zwar in Absprache mit dem Kreisbrandmeister Mario Rumpf. Mannschaftstärke und Ausbildungsstand ließen derzeit in der Tat keine Einsätze zu.

Oberste Priorität habe jedoch der Erhalt der Trichtinger Abteilung, betont Uwe Mei. Deshalb habe man auch den "sanften Weg" gewählt und lasse sie derzeit lediglich ruhen. Sie sei nicht aufgelöst. Und dies sei auch keinesfalls das Bestreben.

Mei wünscht sich, dass die Querelen in Gesprächen doch noch aus dem Weg geräumt werden können. Am heutigen Samstag findet übrigens ab 15 Uhr die Hauptübung der Gesamtwehr in Epfendorf statt.