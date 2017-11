Epfendorf Basteln fürs Advents-Märktle

Epfendorf-Harthausen (ir). Das Advents-Märktle findet am Mittwoch, 29. November, ab 18 Uhr statt. Um einen schönen Adventsmarkt mit großer Auswahl von Adventskränzen bieten zu können, benötigt die Kirchengemeinde St. Michael helfende Hände – sei es zum Reisig vorschneiden, Kranzen oder Ausschmücken von den Gestecken. Die Basteltermine sind am Dienstag, 21. November, ab 13 Uhr und am Mittwoch, 22. November, ab 9 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.