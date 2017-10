Epfendorf Ausflug zum 50. Geburtstag

Die Jahrgänger aus allen Ortsteilen –­ Talhausen, Harthausen, Trichtingen und Epfendorf – trafen sich in der Ortsmitte der Kerngemeinde. Auch die zwischenzeitlich in anderen Regionen lebenden Kameraden waren gekommen – aus Zürich, Bingen am Hochrhein, aus den Kreisen Karlsruhe und Waldshut-Tiengen.

Volker Schmid, Gudrun Lauble, Ilona Bantle und Jörg Decker hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Zunächst führte der Weg per Zug nach Esslingen. Nach dem Besuch der Kessler Sektmanufaktur, die die Teilnehmer auf eigene Faust erkundeten, machten sich einige auf den Weg zur Esslinger Burg. Diejenigen, denen der Anstieg zu anstrengend war, verweilten in der Stadt und ließen es sich gut gehen. nach dem gemeinsamen Essen ging’s auf "Kneipentour".