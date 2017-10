Epfendorf Ausflug wird zu einer Zeitreise zurück ins Mittelalter

Ohne große Unterbrechung folgte gleich im Anschluss der nächste Programmpunkt. In Meßkirch wartete die Stadtführerin auf die 16 Teilnehmer der Gruppe.

Nach dem Frühstück am Sonntag und nach dem urigen Frühschoppen stand ein kleiner aber sehr reizvoller Spaziergang rund um die Aachquelle an. Durch den schön gefärbten Laubwald waren selbst die Höhenmeter kein Problem, und im Nu war der Rundweg durchwandert. Der restliche Tag stand dann für die Epfendorfer im Zeichen der Fasnet – in Form eines Besuchs des Fasnachtsmuseums Schloss Langenstein.

Zwei tolle Tage mit vielen, beeindruckenden Erlebnissen neigten sich dem Ende zu. Die Organisatoren hatten sogar daran gedacht, dass am Abend das Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl bekannt gegeben wurde, und so war die Reisegesellschaft pünktlich zurück in Epfendorf.