Epfendorf Auf den Spuren der Vergangenheit

Fast alle waren mit ihren Partnern gekommen, sogar die Jahrgänger aus Ramersweiher. Glücklich schätzten sich die Organisatoren, Hannelore Mayer und Rolf "Dell" Schneider, dass sie mir Hans-Jörg Pirngruber einen Jahrgänger in den eigenen Reihen haben, dessen geschichtliches Wissen über Epfendorf umfangreicher und besser strukturiert ist, als es das Internet jemals könnte.

Geschichten aus der Zeit um 1800 bis heute

Erste Station der Gruppe war das frühere Binnenmeer, das vor rund 240 Millionen Jahren das Land bedeckte. Hier entstand das Foto, und hier begann auch die Reise in die Vergangenheit. Pirngruber berichtete aus der Zeit um 1800 bis heute über die Entstehung und Entwicklung verschiedener Mühlen, Gast- und Rathäuser in Epfendorf. Die Exkursion sei, so Pirngruber, ein kleiner Abriss eines Vortrags, der demnächst in Epfendorf stattfinden werde, und verwies dabei auch auf den von ihm im Auftrag der Gemeinde erstellten neuen historischen Kalender. An allen markanten Stellen zeigte er Bilder von damals und heute.