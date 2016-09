Epfendorf Auf dem Trichtinger Sportgelände fliegen die Faustbälle

Am Freitag wurde mit den ersten Laienspielen begonnen. Diese wurden am Samstag fortgesetzt. Der Vorjahressieger "Team Bobby Car" aus Spaichingen gewann mit 21:20 nach Verlängerung.

Die Mannschaften trugen lustige Namen wie "Nackte Schorsch", "Fischerei Verein" oder "Pfadis". Gute Stimmung herrschte auch am Samstagabend als die Band "Jam C" spielte. "Es war sehr schön. Was die Gäste auch schätzen, ist, dass alle zusammen friedlich feiern und es keine Schlägereien gibt", sagte die Vorsitzende des TV Trichtingen, Simone Ortmann. "Ich bin sehr zufrieden. Wir kennen alle Mannschaften, es ist fast wie eine kleine Familie."

Am Sonntag spielten dann die aktiven Mannschaften um den Wanderpokal. Dabei erspielte sich der TV Oberndorf den fünften Platz.