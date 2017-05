Epfendorf Angela Merkel ruft persönlich in Epfendorf an

Epfendorf - Das gab’s bisher auch noch nicht – per Telefon meldete sich Bundeskanzlerin Angela Merkel dieser Tage in Epfendorf. Sie gratulierte Bürgermeister Peter Boch – zwar fernmündlich, aber dennoch persönlich – zu dessen großen Wahlerfolg in Pforzheim. Sie tat das in ihrer Eigenschaft als Bundesvorsitzende der CDU. Über ihr Büro vereinbarte sie den Telefontermin mit Boch, der sich "mega geehrt" fühlte, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung verriet. Schließlich kommt es nicht alle Tage vor, dass die wohl mächtigste Frau der Welt beim Bürgermeister einer kleinen Gemeinde anruft.