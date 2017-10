Epfendorf (cel). Der designierte neue Epfendorfer Bürgermeister Mark Prielipp wird am Montag, 30. Oktober, 19 Uhr, in sein Amt eingesetzt. Dies geschieht in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats im Ratssaal, zu der die Bürger eingeladen sind. Im Anschluss an die Verpflichtung, das gab Bürgermeister-Stellvertreter Uwe Mei in der jüngsten Sitzung des Gremiums bekannt, ist ein kleiner Umtrunk geplant.