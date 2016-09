Epfendorf Am Kaiserstuhl herrscht Kaiserwetter

Bevor es ins Hotel zurück ging, hielt der Bus am "Mehlsack" an. In dessen Keller erlebten die Elfer mitsamt den Frauen eine großartige Aufführung einer Live-Band, die am liebsten gleich für ein Event in Epfendorf gebucht worden wäre. Visitenkarten wurden getauscht und wer weiß, vielleicht kommen schon bald alle anderen Epfendorfer in den Genuss.

Am Sonntag wartete, wieder bei Traumwetter, ein Frühstücksbuffet auf die Ausflügler. Um 10.30 Uhr setzte sich der Bus in Richtung Achkarren in Bewegung. Dort warteten bereits zwei Traktoren mit ausgebauten Anhängern. Gut zwei Stunden tuckerte die lustige Gesellschaft durch die Weinberge, erfuhr Interessantes zum Weinbau sowie zu Flora und Fauna. Weinproben vervollständigten dieses Event.

Bevor der Traktor vor der reservierten Weinstube anhielt, fuhr er kurzerhand durch die Ortschaft, damit der Ehrenpräsident noch schnell am Automaten Geld abheben konnte. Zwar saß man danach im Innenhof der Schneckenbergstube sehr gemütlich und ließ sich gerne die kulinarischen Köstlichkeiten schmecken, doch bald schon war es Zeit, sich auf die Heimfahrt zu machen.

Der Abschluss fand in Zimmern im Gasthof Adler statt. Auch hier passte alles, sodass nur noch übrig blieb, den Organisatorinnen Petra und Sandra für einen überaus gelungenen Ausflug zu danken.