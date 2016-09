Epfendorf Albverein in Durbach

Epfendorf. Der Albverein veranstaltet wieder eine Weinwanderung. Am Mittwoch, 21. September, geht es in die Ortenau – wieder unter der Leitung von Günter Pfeiffer. Die Tour ist ausgebucht. Für die angemeldeten Teilnehmer gelten folgenden Informationen: Start ist um 9 Uhr mit dem Bus in der Ortsmitte. Der Bus fährt zum Start der Wanderung, der Brandstetter Kapelle bei Durbach. Die Strecke führt zum Schloss Staufenberg. Frisch gestärkt geht es weiter über den Urbansberg nach Durbach. Von Durbach geht es mit dem Bus weiter nach Reichenbach, wo eine Einkehr in einer Straußenwirtschaft auf dem Programm steht. Der Zeitpunkt der Rückfahrt wird kurzfristig vor Ort festgelegt.