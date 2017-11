Epfendorf Albverein Epfendorf im Oktober sehr aktiv

Die Mittwochswanderer waren bei ihrer diesjährigen Weinwanderung erstmals nicht im badischen Gefilden, sondern in den Tübinger "Gogen" unterwegs. Gogen ist die schwäbische Bezeichnung für frühere Weingärtner aus der Tübinger Unterstadt. Nach einem Aufenthalt beziehungsweise Spaziergang im botanischen Garten durfte natürlich eine zünftige Einkehr nicht fehlen. Die Unternehmung war perfekt von Rose und Hubert Amann organisiert, viele Teilnehmer erlebten einen schönen Tag in Geselligkeit.

Ortsgruppe bedankt sich bei ihren Helfern

Nicht zuletzt fand im Oktober auch noch der Helfer-Ausflug des Albvereins statt. Über 60 engagierte Menschen aus Epfendorf und der näheren Umgebung unterstützten den Albverein in diesem Jahr unter anderem als Wanderführer, Hüttenwirte, Schenkenburg- oder Harzwald-"Pfleger". Grund genug, sich dafür mit einem kleinen Ausflug zu danken, so die Verantwortlichen. Dieser führte ins Kloster Kirchberg, wo in wunderbarem Ambiente des Klostergartens ein Sektempfang und später eine Kaffeetafel stattfand. Interessantes gab es bei der Klosterführung zu erfahren. Schön war die Aussicht bei einem Spaziergang zum Wandbühl. Abgerundet wurde der Ausflug durch ein Essen in der "Rötenmühle".