Epfendorf 550 000 Forellen leben in Becken

Peter Boch war demnach beeindruckt vom Betrieb im Schenkenbach, in dem viel mehr Technik stecke als er als Außenstehender vermutet habe. Stephan Hofer und sein Betriebsleiter Oliver Schramm erläuterten ihm die Abläufe. Die Fischzucht im Schenkenbach besteht aus zwei 150 Meter langen, sechs Meter breiten und 80 Zentimeter tiefen Fließkanälen, die vom sauberen, kühlen und sauerstoffreichen Wasser des Schenkenbachs gespeist werden. Jeder Kanal ist in vier Becken aufgeteilt und hat am jeweiligen Zufluss eine Sauerstoffanreicherung.

Pro Sekunde strömen 100 Liter hindurch

Durch das Gefälle des Kanals ist gewährleistet, dass 100 Liter in der Sekunde durchströmen können und das gesamte Wasser innerhalb von zwei Stunden ausgetauscht wird. In den Becken befinden sich 550 000 Forellen verschiedener Größen, denen automatisch hochverdauliches, energiereiches Futter zugeführt wird. Die Fischzucht produziert Schwarzwaldforellen, und die Regenbogenforellen erfüllen die Anforderungen des Qualitätszeichens Baden-Württemberg. Die Schenkenbach-Fische werden überwiegend an Kunden im Südwesten, in der deutschsprachigen Schweiz, in Vorarlberg und Tirol sowie im Elsass, Bayern und Hessen verkauft.