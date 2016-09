Epfendorf 50 Jahre auf dem Blechbuckel

"Er hat seine Dienste für die Feuerwehr in Epfendorf erfüllt", sagt Uwe Mei, stellvertretender Bürgermeister. Er sei froh, dass das Fahrzeug in der Region bleibt. Schön sei es auch, dass sich jetzt auch ein historisches Fahrzeug mit Epfendorfer Wappen in die Sammlung von Steim einfügt.

Dass das gute Stück sich perfekt in die Sammlung einreiht, findet auch Hannes Steim selbst. Denn in seiner Schramberger Sammlungen sind bereits der Vorgänger und das Nachfolgemodell des Opel Blitz. Er sei sehr dankbar für das Vertrauen der Gemeinde Epfendorf. Durch die Nähe zur Ausstellung haben die Feuerwehrleute nach wie vor die Möglichkeit, ihren Oldie zu besuchen. "Vielleicht machen wir auch bald wieder eine Feuerwehr-Sonderausstellung", so Steim.

Doch wer denkt, das Fahrzeug stehe jetzt nur noch im Museum herum, hat sich geirrt. "Zu einer richtigen Pflege gehört auch, dass die Fahrzeuge ab und zu bewegt werden", erklärt Steim. Dazu unternehmen die Oldtimerliebhaber mindestens einmal im Jahr einen Ausflug mit ihren Fahrzeugen.

Oldtimerparade macht auch in Epfendorf Halt

So wie auch am vergangenen Samstag: Mit 21 Feuerwehrfahrzeugen der vergangenen Jahrzehnte ging es ins Traktormuseum nach Uhldingen am Bodensee. Eine Strecke, die wohl auch dem alten Opel Blitz noch vertraut sein dürfte.