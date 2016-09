Enzklösterle Zertifizierung wohl im nächsten Jahr

Das bedeutet, dass die beiden Maßnahmen, Premium-Wanderweg sowie Vital- und Aktivplatz, aus zeitlichen Gründen in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt werden können und auf 2017 verschoben werden müssen.

Vorläufiger Stopp

Bei einem Pressegespräch im Bad Wildbader Rathaus erläuterte Bernhard Mosbacher als Geschäftsführer der Touristik Bad Wildbad, die im Rahmen einer Geschäftsbesorgung auch für Enzklösterle zuständig ist, die Hintergründe für den vorläufigen Stopp der beiden Projekte.

Verordnet wurde dieser seinen Ausführungen zufolge dadurch, dass die Landesbank Baden-Württemberg die in die Zuschussgewährung einfließenden EU-Mittel verwaltet und damit eine VOB-gerechte Abwicklung der beiden Maßnahmen mit neuen Ausschreibungen fordert.

Wie von Petra Nych zu erfahren war, werden die VOB-gerechten Ausschreibungen derzeit erstellt. In diesem Zusammenhang kündigte Mosbacher die weitere touristische Entwicklung von Enzklösterle als Heidelbeerdorf im Rahmen eines ganzjährigen Programms an, das damit auch zu einem Thema für den Weihnachtsmarkt am vierten Adventswochenende im Luftkurort werden könnte.